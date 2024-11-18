Росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Масований комбінований обстріл України

В ніч на неділю, 17 листопада, російські терористи масштабно обстріляли Україну дронами-камікадзе і ракетами різних типів.

Спочатку вночі росіяни запустили ударні БпЛА типу "Шахед".

Ближче до ранку армія РФ запустила 120 ракет зі стратегічних бомбардувальників, з Чорного моря та Криму, а також 90 дронів.

Загалом, сили ППО збили понад 140 повітряних цілей.

Ворог цілився по енергетичній системі та критичній інфраструктурі. У багатьох областях і містах запровадили аварійні відключення електроенергії.

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