Россия нанесла массированный удар дронами по Сумам

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Сумам. Есть последствия, над их ликвидацией уже работают.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над их ликвидацией. Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам, сообщили в ОВА.