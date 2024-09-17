ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия нанесла массированный удар дронами по Сумам

Вторник 17 сентября 2024 01:01
UA EN RU
Россия нанесла массированный удар дронами по Сумам Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Сумам. Есть последствия, над их ликвидацией уже работают.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над их ликвидацией.

Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам, сообщили в ОВА.

С вечера 16 сентября продолжается очередная массированная российская атака территории Украины с помощью ударных дронов типа "Шахед". В частности удару подвергся Конотоп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией