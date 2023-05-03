Россияне из минометов обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

В среду, 3 мая, по состоянию на 16:00 российские войска дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

В обоих случаях о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Около 10:30 зафиксировано 2 "прихода", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бучки.

Как сообщается, с 10:30 до 10:35 зафиксировано 4 "прихода", предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Нововасильевка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 2 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрела одного из населенных пунктов произошло возгорание жилого дома, пострадали две местные жительницы.

Позже россияне еще пять раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

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