ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из минометов обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей

Новина українською →
Черниговская область, Сумская область, Среда 03 мая 2023 16:16
Россияне из минометов обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей Фото: россияне из минометов обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 3 мая, по состоянию на 16:00 российские войска дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

Как сообщается, с 10:30 до 10:35 зафиксировано 4 "прихода", предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Нововасильевка.

Около 10:30 зафиксировано 2 "прихода", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бучки.

В обоих случаях о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 2 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрела одного из населенных пунктов произошло возгорание жилого дома, пострадали две местные жительницы.

Позже россияне еще пять раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Черниговская область Война России против Украины
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных