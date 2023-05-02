Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей: есть разрушения

Во вторник, 2 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

"По состоянию на 16:00 2 мая российские войска еще шесть раз обстреляли границы Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты четыре раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей с 22:00 1 мая по 08:00 2 мая.

Также ранее мы писали, что россияне обстреляли Черниговскую область и попали в неработающее образовательное учреждение. При этом из-за атаки погиб ребенок, который находился неподалеку.

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