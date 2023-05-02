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Россияне из минометов и артиллерии обстреляли северную границу Украины

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Украина, Вторник 02 мая 2023 22:37
Россияне из минометов и артиллерии обстреляли северную границу Украины Фото: россияне из минометов и артиллерией обстреляли северную границу Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

По состоянию на 22:00 вторника, 2 мая, российские войска еще пять раз обстреляли границы Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

С 15:25 до 15:45 зафиксировано восемь приходов, вероятно из ствольной артиллерии, по населенному пункту Железный Мост.

С 15:05 до 16:05 зафиксировано 16 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Зноб-Трубчевское.

"С 16:50 до 17:10 зафиксировано 8 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Железный Мост. В результате артобстрела по населенному пункту произошел пожар жилого дома и хозяйственных построек. Дом уничтожен огнем. Огнем уничтожен жилой дом. Информация о пострадавших лицах не поступала", - сказано в сообщении.

С 20:35 до 20:40 зафиксировано два прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Барановка.

С 20:05 до 20:35 зафиксировано 7 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Шалыгино.

Предварительно, о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Также по данным Сумской ОГА, россияне в течение дня совершили 19 обстрелов приграничных общин:

  • Белопольской;
  • Юнаковской;
  • Ворожбянской;
  • Миропольской;
  • Середино-Будской;
  • Глуховской;
  • Зноб-Новгородской;
  • Шалигинской;
  • Эсманской;
  • Великописаревской;
  • Новослободской.

Там всего зафиксировано 112 взрывов. К сожалению, есть разрушения.

Середино-Будская громада: россияне совершили авиаудар (7 взрывов) по
городу Середино-Буда.

"В результате обстрела повреждено учебное заведение, 8 частных жилых домов, два многоквартирных жилых дома, магазин, ЛЭП. Также по территории громады били из артиллерии - 12 взрывов", - сказано в сообщении.

Юнаковская громада - был обстрел из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждены территории и сооружения одного из агропредприятий. Также враг бил из минометов. Кроме того, с вражеского БпЛА сбросили 2 ВОГ. Поврежден автомобиль.

Великописаревская община - осуществлен минометный обстрел. В результате обстрела поврежден магазин и частный жилой дом.

Глуховская община - был артиллерийский обстрел. В результате одного из обстрелов повреждено нежилое помещение одного из предприятий.

Зноб-Новгородская община - россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждена ферма, где содержались телята, и лесопилка.

  • Белопольская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Миропольская громада: осуществлены минометные обстрелы - 18 взрывов.
  • Новослободская громада: враг бил из миномета - 1 взрыв.
  • Шалыгинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Эсманская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).
  • Ворожбянская громада: зафиксировано 5 взрывов из минометов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские кафиры четыре раза обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей с 22:00 1 мая по 08:00 2 мая.

Также ранее мы писали, что россияне обстреляли Черниговскую область и попали в неработающее образовательное учреждение . При этом из-за атаки погиб ребенок, который находился неподалеку.

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