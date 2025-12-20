Россияне снова атаковали Николаев и область: без света три района

"Ночью враг совершил массированную атаку дронами типа Shahed-131/136 на критическую инфраструктуру области", - сообщил Ким.

По его словам, в результате российской атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов. Энергетики постепенно запитывают потребителей.

С ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания. Обеспечивается работа отопления, водоснабжения и водоотведения.

Также проводятся мероприятия по устойчивости мобильной связи.

По словам мэра Николаева, в связи с отключениями электроэнергии сегодня на маршрутах города будут курсировать 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км.

Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено.

Пассажиров просят внимательно следить за маршрутом движения: водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку.