Россияне снова атаковали Николаев и область: без света три района

Иллюстративное фото: россияне атаковали Николаев и область (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 20 декабря снова атаковали дронами критическую инфраструктуру в Николаевской области. Без света остались три района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Ночью враг совершил массированную атаку дронами типа Shahed-131/136 на критическую инфраструктуру области", - сообщил Ким.

По его словам, в результате российской атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов. Энергетики постепенно запитывают потребителей.

С ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания. Обеспечивается работа отопления, водоснабжения и водоотведения.

Также проводятся мероприятия по устойчивости мобильной связи.

По словам мэра Николаева, в связи с отключениями электроэнергии сегодня на маршрутах города будут курсировать 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км.

Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено.

Пассажиров просят внимательно следить за маршрутом движения: водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку.

 

Обстрелы Николаева и области

Напомним, вечером 19 декабря россияне атаковали Николаев и область после предупреждения о налете дронов. Город и населенные пункты в регионе частично обесточены в результате обстрела.

Также 13 декабря россияне ударили по Николаеву. В результате атаки врага пострадали пять человек.

В тот же день оккупанты нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.

Тогда сообщалось, что в Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.

