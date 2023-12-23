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В Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы

Суббота 23 декабря 2023 10:14
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В Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы Фото: В Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге во время воздушной тревоги в регионе раздался взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали ракетную опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кривом Роге слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільне", - пишет издание.

Стоит добавить, что военное командование или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию.

Что говорили в Воздушных силах

В 09:57 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Через пару минут воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области.

В Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:10 (alerts.in.ua)

Атака на Украине в ночь на 23 декабря

С 18:00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года террористы атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed. Беспилотники враг запустил из районов:

  • Балаклава - Крым;
  • Приморско-Ахтарск - Россия.

" Все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей", - сообщили Воздушные силы.

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