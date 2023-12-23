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Кировоградская область была под массированным ракетным ударом: какие последствия

Кропивницкий, Суббота 23 декабря 2023 12:18
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Кировоградская область была под массированным ракетным ударом: какие последствия Фото иллюстративное: Кировоградская область была под ракетным ударом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 23 декабря, атаковали Кировоградскую область ракетами. Регион был под массированным ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Сегодня Кировоградская область - под массированным ракетным ударом. Отработали защитники неба", - написал он.

Вражеские цели были уничтожены над Кропивницким и Александрийским районом.

В Кировоградской области упали обломки сбитых ракет. Повреждены крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует.

Взрывы в Кропивницком

Сегодня после 10:20 в Кропивницком прогремели взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности и призывали жителей Кропивницкого находиться в укрытии. Позже в Кропивницком прогремели повторные взрывы.

Также напомним, что перед Кропивницким взрывы прогремели в Кривом Роге. Местные власти отметили, что в городе все спокойно.

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