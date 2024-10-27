В Харькове раздались взрывы: город под атакой вражеских КАБов
Российские военные обстреляли Харьков вечером 27 октября. Город находится под атакой вражеских кабов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова.
"В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны! Возможны повторные запуски", - сообщил мэр.
Заметим, что воздушная тревога в области была объявлена за полтора часа до взрывов. Карта воздушных тревог выглядит так:
Обновлено в 20:52.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что российские оккупанты нанесли удары по Харькову.
"Профильные службы выехали на осмотр. На эту минуту вызовов о пострадавших не поступали", - заявил он.
Атака дронов на Украине
Напомним, что ночь на 27 октября российские войска обседелили Украину, использовав 80 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила более 40 беспилотников.
Заметим, что дроны запускали с трех разных направлений, причем больше уничтоженных беспилотников было зафиксировано в Киевской и Одесской областях.
В частности, под обстрелом оказалась Сумская область. В Роменском районе были повреждены энергетические объекты, из-за чего в Сумах исчезло электроснабжение.
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