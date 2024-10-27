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В Харькове раздались взрывы: город под атакой вражеских КАБов

Харьков, Воскресенье 27 октября 2024 20:39
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В Харькове раздались взрывы: город под атакой вражеских КАБов Фото: россияне атаковали Харьков (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли Харьков вечером 27 октября. Город находится под атакой вражеских кабов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова.

"В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны! Возможны повторные запуски", - сообщил мэр.

Заметим, что воздушная тревога в области была объявлена за полтора часа до взрывов. Карта воздушных тревог выглядит так:

В Харькове раздались взрывы: город под атакой вражеских КАБов

Обновлено в 20:52.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что российские оккупанты нанесли удары по Харькову.

"Профильные службы выехали на осмотр. На эту минуту вызовов о пострадавших не поступали", - заявил он.

Атака дронов на Украине

Напомним, что ночь на 27 октября российские войска обседелили Украину, использовав 80 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила более 40 беспилотников.

Заметим, что дроны запускали с трех разных направлений, причем больше уничтоженных беспилотников было зафиксировано в Киевской и Одесской областях.

В частности, под обстрелом оказалась Сумская область. В Роменском районе были повреждены энергетические объекты, из-за чего в Сумах исчезло электроснабжение.

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Харьков Война России против Украины
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