Россия атаковала два села авиабомбами в Харьковской области: есть пострадавшие

Российская армия атаковала КАБами два села в Харьковской области 31 мая. Три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

На месте "прилетов", по данным Синегубова, работают экстренные службы, а медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Обстрелы Харькова и области

О взрывах в Харьковской области глава ОВА сообщил около 11:40.

"Жители некоторых районов Харькова слышали взрывы. Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало", - рассказал он.

Чуть позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города.

Добавим, что взрывы в Харькове раздавались и в ночь на 31 мая. Позже стало известно, что из-за атаки БпЛА в Харькове вспыхнули пожары, есть пострадавший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.