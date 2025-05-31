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Россия атаковала два села авиабомбами в Харьковской области: есть пострадавшие

Харьковская область, Суббота 31 мая 2025 11:37
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Россия атаковала два села авиабомбами в Харьковской области: есть пострадавшие Фото: Россия атаковала два села авиабомбами в Харьковской области, есть пострадавшие (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала КАБами два села в Харьковской области 31 мая. Три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг атаковал Харьковскую область КАБами", - рассказал он.

Оккупанты атаковали:

  • с. Васищево. Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, есть поврежденные здания, пострадали два человека.
  • с. Безлюдовка. В результате обстрела поврежден частный дом, пострадал один человек.

На месте "прилетов", по данным Синегубова, работают экстренные службы, а медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Обстрелы Харькова и области

О взрывах в Харьковской области глава ОВА сообщил около 11:40.

"Жители некоторых районов Харькова слышали взрывы. Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало", - рассказал он.

Чуть позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города.

Добавим, что взрывы в Харькове раздавались и в ночь на 31 мая. Позже стало известно, что из-за атаки БпЛА в Харькове вспыхнули пожары, есть пострадавший.

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