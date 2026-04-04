Политика
"Посылка уничтожена": в НП рассказали, как и кому возвращают деньги после российских атак

10:00 04.04.2026 Сб
2 мин
Как получить компенсацию за уничтоженную посылку?
aimg Иван Носальский aimg Василина Копытко
"Посылка уничтожена": в НП рассказали, как и кому возвращают деньги после российских атак Фото: Россия ударила по терминалу НП в Луцке (t.me/novapostcorp)

"Новая почта" компенсирует стоимость отправленной посылки в случае, если она была уничтожена в результате российского удара. Для этого необходимо подать соответствующее обращение.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина рассказали в пресс-офисе НП.

Кто имеет право на компенсацию

В компании отметили, что в случае, если посылка клиента была уничтожена в результате российской атаки, НП сразу сообщает отправителя через SMS, Viber или уведомление в приложении. Также совершается дополнительный звонок.

В сообщении будет указана инструкция, как оформить обращение на компенсацию.

"Возмещение осуществляется именно отправителю в соответствии с условиями договора перевозки", - обратили внимание в НП.

В случае, если товар и доставка были оплачены получателем, отправитель может отказаться от компенсации в пользу получателя. Только в таком случае деньги вернут получателю.

"При отсутствии такого отказа получатель может рассчитывать только на возврат средств за доставку, если он был оплачен через приложение или в отделении оператора", - подчеркнули в компании.

Обычно обработка таких обращений занимает несколько дней. При этом в случае уничтожения посылки из-за российского удара отказов в возврате денег не бывает.

Что с посылками, которые направляются в поврежденное отделение

В компании обратили внимание, что если посылка направляется в отделение, которое было повреждено российским ударом, логистика оперативно перестраивается.

"Всех отправителей и получателей мы также информируем, в какое отделение будет доставлена ​​посылка, если есть изменение точки выдачи", - отметили в НП.

К слову, ранее в "Новой почте" предупреждали, что на Пасху, 12 апреля, отделения будут работать в режиме сокращенного дня (с 10:00 до 16:00).

Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
