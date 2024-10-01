Россияне находятся почти в центре Угледара, идут бои, - Филашкин

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Идет активная фаза войны, уже сейчас враг находится почти в центре города", - заявил он.

По словам Филашкина, в городе остаются 107 человек, однако детей удалось вывезти из города. Он добавил, что доставить гуманитарную помощь, питьевую воду и медикаменты этим людям чрезвычайно сложно из-за активных боевых действий.

Филашкин подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Угледаре крайне тяжелая, и это не единственный район, где наблюдается подобная проблема. Также трудно доставить помощь в Торецк, где остаются около полутора тысяч человек, большинство из которых не хочет выезжать.