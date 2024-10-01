Россияне находятся почти в центре Угледара, идут бои, - Филашкин
Российские захватчики находятся почти в центре Угледара. Идут активные боевые действия.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Идет активная фаза войны, уже сейчас враг находится почти в центре города", - заявил он.
По словам Филашкина, в городе остаются 107 человек, однако детей удалось вывезти из города. Он добавил, что доставить гуманитарную помощь, питьевую воду и медикаменты этим людям чрезвычайно сложно из-за активных боевых действий.
Филашкин подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Угледаре крайне тяжелая, и это не единственный район, где наблюдается подобная проблема. Также трудно доставить помощь в Торецк, где остаются около полутора тысяч человек, большинство из которых не хочет выезжать.
Ситуация в Угледаре
Угледар, расположенный в Волновахском районе Донецкой области, примерно в 57 километрах от Донецка, сейчас находится в сложной ситуации. Враг пытается окружить город, перебрасывая дополнительные силы для наступления.
СМИ недавно сообщали о возможном тактическом выходе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, но военные опровергли эту информацию.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Россия недавно опрокинула до 5 тысяч солдат в направлении Угледара.
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