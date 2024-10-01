Росіяни знаходяться майже в центрі Вугледара, йдуть бої, - Філашкін

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста", - заявив він.

За словами Філашкіна, у місті залишаються 107 людей, однак дітей вдалося вивезти з міста. Він додав, що доставити гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти цим людям надзвичайно складно через активні бойові дії.

Філашкін підкреслив, що гуманітарна ситуація в Вугледарі є вкрай важкою, і це не єдиний район, де спостерігається подібна проблема. Також важко доставити допомогу в Торецьк, де залишаються близько півтори тисячі людей, більшість із яких не хоче виїжджати.