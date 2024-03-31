Россияне заставляют жителей оккупированных территорий свидетельствовать против Украины, - ЦНС

Отмечается, что для этого следует написать заявление, что ты, или члены твоей семьи, в частности дети, пострадали от обстрелов именно Украины. Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других городов востока, которые россия стерла с лица земли при "освобождении".

Эти заявления потом должны ложиться в нарратив о преступлениях Сил Обороны, которые по логике безумных пропагандистов обстреливали города, которые сами и контролировали.

"Ради формирования параллельной реальности, россияне цинично обещают деньги людям, которых сами лишили заработка, за то, что те перепишут ответственность за преступления на другую сторону", - говорится в сообщении.