Росіяни змушують жителів окупованих територій свідчити проти України, - ЦНС

Зазначається, що для цього слід написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України. Агітують писати заяви жителів Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу, які росія стерла з лиця землі при "звільненні".

Ці заяви потім мають лягати у наратив про злочини Сил Оборони, які за логікою божевільних пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали.

"Заради формування паралельної реальності, росіяни цинічно обіцяють гроші людям, яких самі позбавили заробітку, за те, що ті перепишуть відповідальність за злочини на іншу сторону", - йдеться у повідомленні.