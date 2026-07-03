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В Покровске россияне применяют новейший дрон из Starlink, - ДШВ

09:15 03.07.2026 Пт
2 мин
Покровск стал испытательной площадкой для подразделений РФ
aimg Татьяна Степанова aimg Ульяна Безпалько
В Покровске россияне применяют новейший дрон из Starlink, - ДШВ Фото: в Покровске россияне применяют новейший дрон из Starlink (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские оккупанты в Покровске начали использовать новейший дрон БМ-35 на базе Starlink. Он аналог "Шахеда", но меньшей формы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

По его словам, украинские войска все еще удерживают северные окрестности Покровска.

"Несмотря на то, что здесь самая большая группировка войск врага, которая находится на этом направлении - группировка войск "Центр". Он выполняет задачи подразделениями 41-й и 51-й армии. Также он пытается применять подразделения БПЛА "Рубикон", - рассказал Ласийчук.

Он отметил, что этот участок фронта стал как испытательная площадка для таких подразделений. Все новейшие средства - если не ежедневно, то очень часто используются именно там.

"Недавно здесь был замечен дрон БМ-35. Это новейшее средство, аналог "Шахеда", но меньшей формы. Этот дрон пытался поразить нашу технику на достаточно большом расстоянии почти в тылу, при этом применяя средства связи Starlink", - добавил командир 7 корпуса.

Наступление РФ остановилось

Напомним, по данным аналитиков, российское весенне-летнее наземное наступление фактически остановилось.

Продвижение оккупационных войск измеряется десятками метров в сутки, что делает его одним из самых медленных в военной истории за последнее столетие (темпы по сравнению с битвой на Сомме во время Первой мировой войны):

  • Вблизи Константиновки: в среднем 50 метров в день.
  • Вокруг Покровска: около 70 метров в день.
  • Вокруг Славянска: 90 метров в день.

В то же время, весной 2026 года российский территориальный контроль в Украине начал сокращаться.

В апреле и мае русские войска потеряли больше территорий, чем смогли захватить, что привело к чистой потере около 400 квадратных километров. Это первые чистые ежемесячные потери РФ с августа 2024 года.

После провала попыток россиян прорваться в Славянск, враг сместил фокус внимания на Донбассе. Теперь главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ стала Константиновка.

Командующий 19-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что российское командование проводит отдельную информационную кампанию вокруг Константиновки.

По его словам, российские командиры уже отчитались о якобы захвате города и пытаются найти подтверждение этим заявлениям непосредственно на месте.

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