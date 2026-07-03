В Покровске россияне применяют новейший дрон из Starlink, - ДШВ

Российские оккупанты в Покровске начали использовать новейший дрон БМ-35 на базе Starlink. Он аналог "Шахеда", но меньшей формы.

По его словам, украинские войска все еще удерживают северные окрестности Покровска.

"Несмотря на то, что здесь самая большая группировка войск врага, которая находится на этом направлении - группировка войск "Центр". Он выполняет задачи подразделениями 41-й и 51-й армии. Также он пытается применять подразделения БПЛА "Рубикон", - рассказал Ласийчук.

Он отметил, что этот участок фронта стал как испытательная площадка для таких подразделений. Все новейшие средства - если не ежедневно, то очень часто используются именно там.

"Недавно здесь был замечен дрон БМ-35. Это новейшее средство, аналог "Шахеда", но меньшей формы. Этот дрон пытался поразить нашу технику на достаточно большом расстоянии почти в тылу, при этом применяя средства связи Starlink", - добавил командир 7 корпуса.