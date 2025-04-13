Россияне изменили тактику атак и пытаются прорвать украинскую ПВО, - ISW

Отмечается, что после временного всплеска размеров ударных пакетов большой дальности в середине февраля и в начале марта 2025 года, в конце марта и в начале апреля, российские войска вернулись к более типичной схеме нанесения ударов по территории Украины.

Эксперты заметили, что в середине февраля и в начале марта, российские войска нанесли значительно более мощные удары. Однако в течение последних недель они наносили удары, более похожие на тенденции, которые наблюдались в январе и в начале февраля, хотя и с использованием меньшего количества ракет.

В ISW обратили внимание на тот факт, что российские войска не нанесли ни одного ракетного удара по Украине 7 апреля - на следующий день после того, как 6 апреля нанесли свой самый большой удар за последний месяц. Однако агрессор возобновил ежедневные удары.

Либеральное перемирие и террор населения

Российские официальные лица до сих пор отказывались участвовать во временном прекращении огня между США и Украиной, которое, вероятно, предложил президенту России Владимиру Путину во время встречи 13 марта специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Аналитики считают, что предложенное прекращение дальних ударов по объектам энергетической инфраструктуры, не потребует от России прекращения всех дальних ударов беспилотников и ракет. Однако предложенное общее прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, а также в воздухе и на море, вероятно, потребует от России прекращения всех ударов по Украине.

"Российские войска, вероятно, затягивают переговоры о всеобщем прекращении огня, чтобы продолжать одерживать победы вдоль линии фронта и наносить разрушительные удары на большие расстояния по украинским оборонным промышленным и гражданским объектам. Таким образом РФ пытается запугать гражданское население и подорвать способность Украины защитить себя от будущей российской агрессии", - говорится в отчете.

Новая опасная тактика

В Институте изучения войны убеждены, что за последние недели российские войска скорректировали свою тактику дальних ударов. Вероятно это является частью усилий, направленных на нанесение существенного вреда с помощью ударных пакетов, подобных тем, которую россияне использовали в начале года, а также с целью запугать украинское гражданское население.

В конце марта и в начале апреля 2025 года украинские источники и немецкое издание BILD сообщили, что прежде чем нанести синхронизированные удары несколькими БПЛА, российские войска держат группы беспилотников дальнего радиуса действия на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей.

Украинские источники сообщили, что российские войска используют беспилотники "Шахед" максимально плотными группами для перегрузки украинских систем противовоздушной обороны. Враг концентрирует группу из 10-15 дронов за пределами населенного пункта перед тем, как нанести по нему удар.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат 6 апреля сообщил, что российские войска постоянно модернизируют свои беспилотники "Шахед", баллистические ракеты и тактику нанесения ударов, что затрудняет способность украинских сил ПВО их сбивать.

"Раньше российские войска запускали "Шахеды" сериями волн по разным целям каждую ночь. Эти усилия направлены на использование беспилотников более плотными группами и свидетельствуют о новой тактике, которая, по мнению армии РФ, более эффективно подавит украинскую систему противовоздушной обороны", - полагают в Институте изучения войны.