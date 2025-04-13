Росіяни змінили тактику атак і намагаються прорвати українську ППО, - ISW

Зазначається, що після тимчасового сплеску розмірів ударних пакетів великої дальності в середині лютого і на початку березня 2025 року, наприкінці березня і на початку квітня, російські війська повернулися до більш типової схеми завдання ударів по території України.

Експерти помітили, що в середині лютого і на початку березня, російські війська завдали значно більш потужних ударів. Однак упродовж останніх тижнів вони завдавали ударів, більш схожих на тенденції, які спостерігалися у січні та на початку лютого, хоча і з використанням меншої кількості ракет.

В ISW звернули увагу на той факт, що російські війська не завдали жодного ракетного удару по Україні 7 квітня - на наступний день після того, як 6 квітня завдали свого найбільшого удару за останній місяць. Натомість, агресор відновив щоденні удари.

Ліберальне перемир'я і терор населення

Російські офіційні особи досі відмовлялися брати участь у тимчасовому припиненні вогню між США та Україною, яке, ймовірно, запропонував президенту Росії Владіміру Путіну під час зустрічі 13 березня спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Аналітики вважають, що запропоноване припинення дальніх ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, не вимагатиме від Росії припинення всіх дальніх ударів безпілотників і ракет. Однак запропоноване загальне припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, а також у повітрі та на морі, ймовірно, вимагатиме від Росії припинення всіх ударів по Україні.

"Російські війська, ймовірно, затягують переговори про загальне припинення вогню, щоб продовжувати здобувати перемоги вздовж лінії фронту і завдавати руйнівних ударів на великі відстані по українських оборонних промислових та цивільних об'єктах. Таким чином РФ намагається залякати цивільне населення та підірвати здатність України захистити себе від майбутньої російської агресії", - йдеться у звіті.

Нова небезпечна тактика

В Інституті вивчення війни переконані, що за останні тижні російські війська скоригували свою тактику дальніх ударів. Імовірно це є частиною зусиль, спрямованих на завдання суттєвої шкоди за допомогою ударних пакетів, подібних до тих, яку росіяни використовували на початку року, а також з метою залякати українське цивільне населення.

Наприкінці березня і на початку квітня 2025 року українські джерела і німецьке видання BILD повідомили, що перш ніж завдати синхронізованих ударів кількома дронами, російські війська тримають групи безпілотників дальнього радіусу дії на великій висоті за кілька кілометрів від великих українських міст та інших цілей.

Українські джерела повідомили, що російські війська використовують безпілотники "Шахед" максимально щільними групами для перевантаження українських систем протиповітряної оборони. Ворог концентрує групу з 10-15 дронів за межами населеного пункту перед тим, як завдати по ньому удару.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат 6 квітня повідомив, що російські війська постійно модернізують свої безпілотники "Шахед", балістичні ракети і тактику нанесення ударів, що ускладнює здатність українських сил ППО їх збивати.

"Раніше російські війська запускали "Шахеди" серіями хвиль по різних цілях щоночі. Ці зусилля спрямовані на використання безпілотників більш щільними групами та свідчать про нову тактику, яка, на думку армії РФ, більш ефективно придушить українську систему протиповітряної оборони", - вважають в Інституті вивчення війни.