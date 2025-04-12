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Россия атаковала Украину 88 дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Суббота 12 апреля 2025 09:30
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Россия атаковала Украину 88 дронами с трех направлений: как отработала ПВО Фото: Россия атаковала Украину 88 дронами с трех направлений (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия выпустила 88 дронов по Украине с трех направлений. Силы обороны успешно отразили нападение, уничтожив большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 12 апреля Россия осуществила массированное воздушное нападение на Украину, используя 88 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных моделей, которые летели с направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Благодаря слаженной работе авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильных огневых групп Сил обороны Украины, на 09.00 12 апреля подтверждено сбитие 56 вражеских БПЛА типа Shahed, которые пытались достичь своих целей на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, не нанеся негативных последствий.

Вследствие российской атаки пострадали несколько областей Украины: Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая.

Напомним, что сегодня утром российские оккупанты атаковали Киев дронами. В результате атаки загорелись здания, ликвидация пожаров продолжается.

Падение обломков сбитых БпЛА зафиксировано возгорание в Святошинском и Дарницком районах Киева. Повреждены частный дом и нежилое здание. На месте работают спасатели

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