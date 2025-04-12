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Атака дронов: в Харькове прогремела серия взрывов, есть пострадавший

Харьков, Суббота 12 апреля 2025 04:15
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Атака дронов: в Харькове прогремела серия взрывов, есть пострадавший Фото: в Харькове прогремела серия взрывов, город атакуют российские дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские ударные беспилотники атаковали Харьков. В городе прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Есть три удара по Харькову БпЛА типа "Шахед", два из них в Немышлянском районе", - написал Терехов.

"В Харькове прогремели два взрыва! Угроза вражеских ударов сохраняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил Синегубов в 04:07 и через минуту добавил, что в городе был слышен третий взрыв.

Обновлено 04:22

Синегубов сообщил, что вражеские дроны атаковали Немышлянский район. Последствия ударов вражеских БпЛА проверяют профильные службы.

"На эту минуту - в Харькове без пострадавших", - сообщил председатель ОВА.

Мониторинговые паблики сообщают о приближении новых дронов к Харькову.

Обновлено 05:06

Игорь Терехов сообщил об одном пострадавшем от прилетов дронов по Харькову. Предварительно - состояние легкое.

По информации Синегубова, в результате удара вражеским БПЛА по Харькову пострадал один человек.

"Состояние ранения - легкое. Медицинскую помощь мужчина получил на месте", - написал он.

Дроновая атака РФ

В ночь на 12 апреля российские террористы масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 02:00 были слышны взрывы в Одессе. Враг атаковал беспилотниками два района города.

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