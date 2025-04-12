РФ атаковала Киев дронами: в столице пожары, есть пострадавшие
В ночь на 12 апреля российские оккупанты атаковали Киев дронами. По предварительным данным, в результате атаки произошли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Он проинформировал, что предварительно, в двух районах столицы есть пожары.
"Пожар в Святошинском районе. Горят нежилые помещения. В Дарницком горит частный дом", - говорится в сообщении в 04:41.
Кличко добавил, что экстренные службы направляются на места событий.
Обновлено в 04:51
Мэр столицы сообщил, что в Святошинском районе Киева зафиксирован еще один пожар в результате падения обломков дронов.
"Экстренные службы на месте. К медикам никто не обращался", - добавил он.
Обновлено в 05:05
"По состоянию на 05:00 в результате вражеской атаки, падения обломков сбитых БпЛА зафиксировано возгорание в Святошинском и Дарницком районах Киева. Поврежден частный дом и нежилое здание. На месте работают спасатели", - сообщили в КГВА.
Там добавили, что информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко уточнил, в Святошинском районе один пострадавший, медики оказывают ему помощь. В то же время в Дарницком районе, где упали обломки дронов, разрушен частный дом. Пострадавших нет.
Обновлено в 05:12
"Уже двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь", - написал Кличко.
Атака россиян на Киев 10 апреля
Напомним, что в ночь с 9 на 10 апреля тоже пытались атаковать Киев дронами. В столице работали силы ПВО.
Позже стало известно, что в результате вражеской атаки, предварительно возник пожар и были разрушения в нескольких районах. Также Виталий Кличко проинформировал, что из-за вражеской атаки пострадали 4 человека.
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