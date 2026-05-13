Шесть областей частично без света из-за вражеских обстрелов

11:53 13.05.2026 Ср
Аварийно-восстановительные работы уже начаты
aimg Валерий Ульяненко
Шесть областей частично без света из-за вражеских обстрелов Фото: поврежденный энергетический объект Украины (t.me/dsns_telegram)
В среду, 13 мая, в шести областях Украины зафиксированы обесточивания в результате ударов россиян по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрэнерго.

По состоянию на утро в результате атак российских оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях.

"Везде, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование", - говорится в заявлении.

Кроме того, к обесточиванию потребителей в шести населенных пунктах Ивано-Франковской области привели и неблагоприятные погодные условия. Сейчас ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий.

Напомним, страна-агрессор с вечера 12 мая запустила по Украине 139 ударных беспилотников различных типов. К утру украинская противовоздушная оборона обезвредила 111 из них, зафиксировано попадание 20 дронов в 13 локациях.

Вражеские беспилотники запускались с направлений Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует массированно атаковать Украину беспилотниками и сегодня. Он отметил, что за прошедшие сутки под ударом были 14 областей.

Ночью россияне обстреляли жилую и железнодорожную инфраструктуру на Днепровщине и Харьковщине, портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетические объекты на Полтавщине.

Кроме того, вражеские дроны ночью нанесли удары по промышленной инфраструктуре Одесской области. Были повреждены складские и хозяйственные помещения.

Укрэнерго Электроэнергия Война в Украине
