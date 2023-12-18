РФ сгоняет бригады ремонтников на оккупированные территории для восстановления техники

"Враг пытается ремонтировать незначительные повреждения техники на захваченных предприятий на временно оккупированных территориях. Однако на этих предприятиях местные рабочие преимущественно отказались сотрудничать с захватчиками", - сообщают в ЦНС.

Из-за игнорирования потребностей врагов, те сгоняют на временно оккупированные территории рабочих из РФ. Как отмечается в сообщении, их количество тоже недостаточно.

Так, стало известно, что накануне россияне завезли на захваченные земли новую партию ремонтников из АО "Автомобильный завод Урал".

"Заметим, что эти работники хотя и получают двойную зарплату, не имеют никакого статуса и в случае ранения или гибели их семья может не рассчитывать на выплаты, а они на льготы, ведь Кремль не ценит жизнь своих подчиненных", - информируют в ЦНС.