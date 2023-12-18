РФ сгоняет бригады ремонтников на оккупированные территории для восстановления техники

Захватчики несут потери техники на линии фронта и не справляются с объемами ремонтов. Поэтому им приходится привлекать дополнительные ремонтные бригады на оккупированные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Враг пытается ремонтировать незначительные повреждения техники на захваченных предприятий на временно оккупированных территориях. Однако на этих предприятиях местные рабочие преимущественно отказались сотрудничать с захватчиками", - сообщают в ЦНС.
Из-за игнорирования потребностей врагов, те сгоняют на временно оккупированные территории рабочих из РФ. Как отмечается в сообщении, их количество тоже недостаточно.
Так, стало известно, что накануне россияне завезли на захваченные земли новую партию ремонтников из АО "Автомобильный завод Урал".
"Заметим, что эти работники хотя и получают двойную зарплату, не имеют никакого статуса и в случае ранения или гибели их семья может не рассчитывать на выплаты, а они на льготы, ведь Кремль не ценит жизнь своих подчиненных", - информируют в ЦНС.
Следует отметить, что украинские защитники удачно уничтожают вражескую технику в больших количествах. Так, только за минувшие выходные было ликвидировано более 60 танков оккупантов, что свидетельствует о больших потребностях РФ в безотлагательном ремонте и передислокации боевой техники для дальнейших попыток оккупации украинских территорий.
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