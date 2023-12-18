RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ сгоняет бригады ремонтников на оккупированные территории для восстановления техники

Фото: россияне сгоняют ремонтные бригады на оккупированные территории для восстановления техники (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики несут потери техники на линии фронта и не справляются с объемами ремонтов. Поэтому им приходится привлекать дополнительные ремонтные бригады на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг пытается ремонтировать незначительные повреждения техники на захваченных предприятий на временно оккупированных территориях. Однако на этих предприятиях местные рабочие преимущественно отказались сотрудничать с захватчиками", - сообщают в ЦНС.

Из-за игнорирования потребностей врагов, те сгоняют на временно оккупированные территории рабочих из РФ. Как отмечается в сообщении, их количество тоже недостаточно.

Так, стало известно, что накануне россияне завезли на захваченные земли новую партию ремонтников из АО "Автомобильный завод Урал".

"Заметим, что эти работники хотя и получают двойную зарплату, не имеют никакого статуса и в случае ранения или гибели их семья может не рассчитывать на выплаты, а они на льготы, ведь Кремль не ценит жизнь своих подчиненных", - информируют в ЦНС.

Оккупанты теряют технику в войне против Украины

Следует отметить, что украинские защитники удачно уничтожают вражескую технику в больших количествах. Так, только за минувшие выходные было ликвидировано более 60 танков оккупантов, что свидетельствует о больших потребностях РФ в безотлагательном ремонте и передислокации боевой техники для дальнейших попыток оккупации украинских территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News