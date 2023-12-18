РФ зганяє бригади ремонтників на окуповані території для відновлення техніки

"Ворог намагається ремонтувати незначні пошкодження техніки на захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях. Проте на цих підприємствах місцеві робітники переважно відмовилися співпрацювати з загарбниками", - повідомляють в ЦНС.

Через ігнорування потреб ворогів, ті зганяють на тимчасово окуповані території робітників з РФ. Як зазначається в повідомленні, їх кількість теж не достатня.

Так, стало відомо, що напередодні росіяни завезли на захоплені землі нову партію ремонтників з АТ "Автомобільний завод "Урал".

"Зауважимо, що ці працівники хоча й отримують подвійну зарплату, не мають ніякого статусу й у випадку поранення чи загибелі їх родина може не розраховувати на виплати, а вони на пільги, адже Кремль не цінує життя своїх підлеглих", - інформують у ЦНС.