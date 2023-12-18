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РФ зганяє бригади ремонтників на окуповані території для відновлення техніки

Фото: росіяни зганяють ремонтні бригади на окуповані території для відновлення техніки (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники зазнають втрат техніки на лінії фронті й не справляються з обсягами ремонтів. Через це їм доводиться залучати додаткові ремонтні бригади на окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог намагається ремонтувати незначні пошкодження техніки на захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях. Проте на цих підприємствах місцеві робітники переважно відмовилися співпрацювати з загарбниками", - повідомляють в ЦНС.

Через ігнорування потреб ворогів, ті зганяють на тимчасово окуповані території робітників з РФ. Як зазначається в повідомленні, їх кількість теж не достатня.

Так, стало відомо, що напередодні росіяни завезли на захоплені землі нову партію ремонтників з АТ "Автомобільний завод "Урал".

"Зауважимо, що ці працівники хоча й отримують подвійну зарплату,  не мають ніякого статусу й у випадку поранення чи загибелі їх родина може не розраховувати на виплати, а вони на пільги, адже Кремль не цінує життя своїх підлеглих", - інформують у ЦНС.

Окупанти втрачають техніку у війні проти України

Варто зауважити, що українські захисники вдало знищують ворожу техніку у великих кількостях. Так, лише за минулі вихідні було ліквідовано понад 60 танків окупантів, що свідчить про великі потреби РФ у невідкладному ремонті та передислокації бойової техніки для подальших спроб окупації українських територій.

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