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РФ сгоняет бригады ремонтников на оккупированные территории для восстановления техники

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 16:41
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РФ сгоняет бригады ремонтников на оккупированные территории для восстановления техники Фото: россияне сгоняют ремонтные бригады на оккупированные территории для восстановления техники (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики несут потери техники на линии фронта и не справляются с объемами ремонтов. Поэтому им приходится привлекать дополнительные ремонтные бригады на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг пытается ремонтировать незначительные повреждения техники на захваченных предприятий на временно оккупированных территориях. Однако на этих предприятиях местные рабочие преимущественно отказались сотрудничать с захватчиками", - сообщают в ЦНС.

Из-за игнорирования потребностей врагов, те сгоняют на временно оккупированные территории рабочих из РФ. Как отмечается в сообщении, их количество тоже недостаточно.

Так, стало известно, что накануне россияне завезли на захваченные земли новую партию ремонтников из АО "Автомобильный завод Урал".

"Заметим, что эти работники хотя и получают двойную зарплату, не имеют никакого статуса и в случае ранения или гибели их семья может не рассчитывать на выплаты, а они на льготы, ведь Кремль не ценит жизнь своих подчиненных", - информируют в ЦНС.

Оккупанты теряют технику в войне против Украины

Следует отметить, что украинские защитники удачно уничтожают вражескую технику в больших количествах. Так, только за минувшие выходные было ликвидировано более 60 танков оккупантов, что свидетельствует о больших потребностях РФ в безотлагательном ремонте и передислокации боевой техники для дальнейших попыток оккупации украинских территорий.

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