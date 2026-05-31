Россияне увеличили интенсивность атак на одном из направлений, - Волошин

На южном направлении российские войска в течение недели постепенно увеличивали интенсивность боевых действий.
Как сообщает РБК-Украина,об этом спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, наиболее напряженная ситуация остается на Гуляйпольском направлении, где враг пытается выполнить поставленные командованием задачи до конца весны.
"За эту неделю можно подвести определенные итоги, и они говорят о том, что почти каждый день противник увеличивал количество своих боевых столкновений у нас на юге. За минувшие сутки на южных направлениях зафиксировано 52 боевых столкновения", - сообщил Волошин.
Спикер добавил, что россияне также нарастили применение управляемых авиабомб и продолжают активные штурмы в районах Воздвижевки, Гуляйпольского и Доброполья.
Напомним, сейчас ВСУ перехватывают инициативу на фронте - за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска достигают определенных целей в приграничье Сумской области.
Ранее в ДШВ сообщали, что ближайшей задачей оккупантов является захват одного из двух областных центров - Сум или Харькова. Силы обороны уже фиксируют попытки врага продвинуться в направлении одного из них.