Россияне зашли в дачный массив вблизи Авдеевки, в городе уличных боев нет, - МВА

Российские захватчики зашли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки. Однако пока уличных боев в городе нет.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

"Относительно продвижений в городе и уличных боев в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города - да. Но это не является городской застройкой, это не улицы города", - заявил он.

Ситуация возле Авдеевки

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

В Институте изучения войны сообщали, что российские захватчики продвинулись в районе Авдеевки, а Силы обороны Украины сдерживают атаки врага на левобережье Херсонской области. Позиционные бои продолжаются на Купянском направлении, у Кременной и вблизи Бахмута, а также на западе Запорожской области.

Как ранее сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Авдеевки и поразили три состава боеприпасов противника.

О ситуации на фронте, причинах перехода войны в позиционную фазу, что нужно Силам обороны для прорыва и о том, когда он может произойти, – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.