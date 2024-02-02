Ситуация на фронте сегодня 2 февраля

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и поразили три склада боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 55 боевых столкновений. Также враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Прогресс, Заря, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Искрисковщина, Владимировка, Грабовское, Поповка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки в районе Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки неподалеку Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак у Авдеевки и еще 10 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новокалиново, Очеретино Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении наши воины отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 3 атаки у Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Берислав, Ингулец Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Херсон и Республиканец Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 6 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов врага.