Россияне заявляют об успехах на Харьковщине: в ISW оценили ситуацию

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 16 мая сделал ряд ложных заявлений о ситуации на Купянском, Боровом и Лиманском направлениях.

В частности, он утверждал, что российские войска продвигаются на запад от Купянска в направлении Шевченково, что создает ложное впечатление о том, что российские войска захватили Купянск и удерживают позиции к западу от города.

Герасимов также утверждал, что российские войска вошли в Большую Шапковку (северо-запад Купянска), захватили всю Боровую (юг Купянска) и Кутковку (север Купянска); а также захватили около 50% Шиковки и 85% Лимана.

В то же время данные ISW не подтверждают эти заявления. Аналитики утверждают, что российские войска не занимают укрепленных позиций в Купянске и что в городе осталось лишь несколько российских диверсантов.

Также ложные заявления о том, что российские войска занимают позиции в Большой Шапковке, Шиковке, Кутковке или Лимане. Ведь на самом деле российские войска проникли лишь примерно на 14,2% территории Купянска, 6,5% Кутковки и 0,06% Лимана.

Сейчас российские войска находятся ближе всего к Шиковке (примерно в двух километрах) и к Большой Шапковке (примерно в четырех километрах).

Фото: ISW

В ISW отмечают, что Герасимов определил следующей оперативной целью России Шевченково, но российские войска еще далеки от захвата Купянска, а без этого они не смогут продвинуться по трассе H-20 до Шевченкового.

Как указывают аналитики, Россия оказалась неспособной выделить необходимые силы и средства для отражения украинских контратак и проведения наступательных операций в достаточно больших масштабах, чтобы добиться тактически и оперативно значимых успехов вблизи Купянска и внутри него.

Герасимов и другие высокопоставленные российские чиновники неоднократно делали преувеличенные заявления о продвижении России на линии фронта. Однако украинские линии обороны выдерживают наступление России весной-летом 2026 года, и украинские войска отстаивают тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта, в том числе и в направлении Купянска.

В ISW отмечают, что эти преувеличенные заявления о вымышленных успехах свидетельствуют о том, что высшее руководство российского военного командования либо не осознает, либо не желает признавать реальность поля боя даже самому себе, и поэтому позволяет своим собственным ложным утверждениям влиять на российское оперативное и стратегическое планирование.