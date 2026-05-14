Армия РФ создает иллюзию наступления, но преимущество на стороне Украины, - CNN

Впервые за долгое время Украина освободила за месяц больше территорий, чем захватила Россия. Российское наступление истощается, а преимущество в дронах позволяет ВСУ перехватывать инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Перелом на фронте и потери РФ

Как сообщило издание, согласно анализу Института изучения войны (ISW), в прошлом месяце Россия понесла чистую потерю территорий.

Это произошло впервые с момента начала операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года. Офицеры на передовой отмечают, что настроение оккупантов меняется из-за истощения.

По словам министра обороны Михаила Федорова, последние месяцы стали "рекордными" по успехам Киева.

"Мы уничтожили 35 000 россиян и в апреле, и в марте... России не хватает сил для продолжения наступательных операций. Украинская армия истощает россиян", - подчеркнул он.

Роль дронов и удары по логистике

Успехи ВСУ в значительной степени обеспечены преимуществом в беспилотниках. Украина активизировала удары средней дальности, целясь в российскую логистику, склады боеприпасов и командные пункты.

"Это влияет на российскую логистику. Если они постоянно под угрозой, это существенно замедляет их действия", - объясняет Кристина Гарвард из ISW.

Офицер СБУ с позывным "Банкир" подтвердил, что на Запорожском направлении удалось восстановить контроль над территориями, утраченными месяцы назад.

Линия фронта настолько насыщена дронами, что оккупанты часто только создают иллюзию наступления, не имея возможности удерживать позиции.

Война переходит на территорию России

Украина усилила атаки на нефтегазовую инфраструктуру в глубине РФ. Это не только ограничивает доходы Москвы от экспорта сырья, но именяет восприятие войны среди российского населения.

В то же время Россия отвечает массированными обстрелами украинских городов. Только за последние сутки враг запустил более 1400 беспилотников и 56 ракет.

Технологическая изоляция оккупантов

Ситуацию для РФ осложняют внутренние решения, в частности блокировка Telegram, который военные использовали для связи. Это произошло после того, как SpaceX, при содействии Украины, ограничила доступ россиян к Starlink.

Оппозиционные издания "Медиазона" и "Медуза" оценивают общие потери РФ за четыре года войны в 352 000 убитыми.