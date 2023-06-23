Россияне заявили о сбитии беспилотника над Курском

Старовойт заявил, что над Курском силы противовоздушной обороны Российской Федерации якобы сбили беспилотник.

Россияне распространили видео в местных телеграмм-каналах: "по этому видео понятно, что действительно что-то упало", - отметил житель Курска.

"Хлопки" в Курской области РФ

Россияне все чаще стали жаловаться на якобы атаки беспилотников по их регионам. Недавно, губернатор Курской области заявил, что обстреляли местный сахарный завод. А в селах Теткино и Попово-Лежачие, якобы, было 10 "прилетов" .

Также, местные власти заявили, о сбитии дрона, который якобы принадлежал бригаде "Азов".