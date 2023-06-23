RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне заявили о сбитии беспилотника над Курском

Фото: в Курске заявили о сбитии дрона (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Российской Федерации заявили о якобы сбитии беспилотника над областным центром Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

Старовойт заявил, что над Курском силы противовоздушной обороны Российской Федерации якобы сбили беспилотник.

Россияне распространили видео в местных телеграмм-каналах: "по этому видео понятно, что действительно что-то упало", - отметил житель Курска.

"Хлопки" в Курской области РФ

Россияне все чаще стали жаловаться на якобы атаки беспилотников по их регионам. Недавно, губернатор Курской области заявил, что обстреляли местный сахарный завод. А в селах Теткино и Попово-Лежачие, якобы, было 10 "прилетов" .

Также, местные власти заявили, о сбитии дрона, который якобы принадлежал бригаде "Азов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониКурская областьВойна России против Украины