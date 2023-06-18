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В России заявили об обстреле сахарного завода в Курской области

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Воскресенье 18 июня 2023 18:20
В России заявили об обстреле сахарного завода в Курской области Фото: В России заявили об обстреле сахарного завода в Курской области
Автор: Валерия Полищук

В России заявили о якобы обстреле сахарного завода, который находится на территории Курской области.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - заявил он.

При этом добавил, что в поселках Теткино и Попово-Лежачи якобы было 10 "прилетов".

"В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", - заявил он.

В России заявили об обстреле сахарного завода в Курской области

Фото: В России заявили об обстреле сахарного завода в Курской области (t.me/kurskbomond)

Атаки дронов в России

В последнее время в России участились атаки беспилотниками, которые стали обычным явлением. В частности, в Курской области сбили дрон, который, как заявили местные власти, якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Причем, эти атаки происходят не только в приграничных районах, но и в Москве. Достаточно припомнить недавнюю атаку российской столицы десятками беспилотниками и на Кремль.

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