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Росіяни заявили про збиття безпілотника над Курськом

Фото: в Курську заявили про збиття дрона (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Російській Федерації заявили про, нібито, збиття безпілотника над обласним центром Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

Старовойт заявив, що над Курськом сили протиповітряної оборони Російської Федерації, нібито, збили безпілотник.

Росіяни поширили відео у місцевих телеграм-каналах: "з цього відео зрозуміло, що справді щось упало", - зазначив житель Курська.

"Бавовна" в Курській області РФ

Росіяни все частіше почали скаржитись на, нібито, атаки безпілотників по їхнім регіонам. Нещодавно, губернатор Курської області заявив, що обстріляли місцевий цукровий завод. А в селищах Теткине і Попово-Лежачі, нібито, було 10 "прильотів".

Також, місцева влада заявила, про збиття дрона, який буцімто належав бригаді "Азов".

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