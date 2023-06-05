В российской Курской области утверждают, что сбили дрон "азовцев"

В Курской области РФ заявили о сбитии беспилотника в Суджанском районе. Местные власти утверждают, что БПЛА якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского губернатора региона Романа Старовойта в Telegram .

По данным российского чиновника, беспилотник был "приземлен" в Судже, на западе Курской области.

В РФ заявили о сбитом БПЛА в районе Суджа Курской области (фото: google.com/maps)

"Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов". Благодарю за службу пограничников и армейцев", - написал губернатор.

Для убедительности версии о такой "идентификации" он опубликовал фото необычного дрона. На кадре показаны фрагменты неопознанного БПЛА с нанесенным на хвостовик и крылья изображением, напоминающим эмблему "азовцев".

В Курской области РФ рассказали о сбитом беспилотнике (фото: t.me/gubernator_46)

В Курской области жалуются на атаки дронов

Нужно отметить, что в российском регионе, который граничит с Украиной, в последнее время стали чаще появляться сообщения об атаках беспилотников.

Так, например, 3 июня местные власти рассказывали о подобном эпизоде. Российская сторона в них традиционно обвиняет Украину.

Как утверждал губернатор Старовойт, в субботу в Курске в результате атаки беспилотников были повреждены подъезд многоэтаэжки и несколько частных домов.

Перед этим, в ночь на 2 июня, в Курской области прогремели мощные взрывы, и местные власти заявляли о работе ПВО, а также о якобы сбитии нескольких дронов.

Добавим, что россияне 31 мая утверждали, что их пограничники в Курской области сбили дрон британского производства Malloy Aeronautics T150.

А примерно за неделю до этого власти Курской области РФ заявили, что дроны якобы атаковали подстанцию, из-за чего населенные пункты остались без света.