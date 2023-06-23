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Россияне заявили о сбитии беспилотника над Курском

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Курск, Пятница 23 июня 2023 00:30
Россияне заявили о сбитии беспилотника над Курском Фото: в Курске заявили о сбитии дрона (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Российской Федерации заявили о якобы сбитии беспилотника над областным центром Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

Старовойт заявил, что над Курском силы противовоздушной обороны Российской Федерации якобы сбили беспилотник.

Россияне распространили видео в местных телеграмм-каналах: "по этому видео понятно, что действительно что-то упало", - отметил житель Курска.

"Хлопки" в Курской области РФ

Россияне все чаще стали жаловаться на якобы атаки беспилотников по их регионам. Недавно, губернатор Курской области заявил, что обстреляли местный сахарный завод. А в селах Теткино и Попово-Лежачие, якобы, было 10 "прилетов" .

Также, местные власти заявили, о сбитии дрона, который якобы принадлежал бригаде "Азов".

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