Ночные взрывы в Джанкое: партизаны сообщают о поражении воинской части оккупантов

Фото: партизаны сообщают о поражении воинской части окупантов в Джанкое (Getty Images)

Во время ночных взрывов в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Крымских партизан.

"В Джанкое поражена военная часть. Уничтожены ПВО и РЛС рашистов, а также личный состав", - говорится в сообщении. Взрывы в Джанкое В городе Джанкой во временно оккупированном Крыму раздались громкие звуки взрывов сегодня ночью, 24 ноября. В сети отмечают по меньшей мере 7 мощных взрывов в районе города Джанкой. Пользователи в соцсетях также сообщали об атаке беспилотников.