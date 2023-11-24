В России заявили о массированной атаке дронов на Крым
В России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым сегодня ночью, 24 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.
Утверждается, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 13 беспилотников над временно оккупированным полуостровом.
Российские телеграмм-каналы сообщают, что якобы 12 из них не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, а еще один был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.
В Минобороны России также заявили, что ПВО якобы сбило 3 дрона над территорией Волгоградской области.
Ранее этой ночью сообщалось о громких взрывах в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Взрывы в Крыму
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники.
В частности, 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.
Также 21 ноября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.
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