В оккупированном Крыму говорят о взрывах в центре Севастополя

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прозвучала серия взрывов сегодня, 21 ноября, около полудня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым. Реалии ".

Жители захваченного российскими оккупантами Севастополя слышали первый взрыв в центральной части города. Это произошло после примерно в 12:15.

После этого прозвучали другой взрыв. При этом интервенты не объявляли в Севастополе воздушную тревогу.

"И еще один взрыв был слышен в городе, передает корреспондент", - говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что хотя тревога в городе не объявлялась, в российских Telegram-каналах появлялись посты "о ракетной опасности в Крыму".

Последующие взрывы

После этих двух в Севастополе последовали и другие взрывы. Как пишет "Крымский ветер", их было как минимум пять.

"В течение 20 минут Севастополе были слышны звуки 5 взрывов, похожие на пуски ракет, сообщают наши подписчики", - говорится в публикации от 13:00.

Официальные лица пока не объясняют, с чем могут быть связаны эти взрывы в Севастополе. Представители оккупационной "администрации" тоже молчат об инциденте.

Взрывы в Севастополе и в Крыму

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники и тому подобное.

Так, например, 17 ноября в Севастополе взрывы прогремели утром, и тогда в городе объявляли воздушную тревогу. Пропагандисты и оккупанты утверждали, что якобы в Севастополе сработала ПВО и были сбиты две цели.

Кроме того, в тот же день взрывы прогремели на юго-западе полуострова примерно между населенными пунктами Бахчисарай и Кача. По словам гражданских, они слышали два взрыва. В частности отмечали полет вертолетов.

Напомним также, что одной из самых известных дерзких операций Сил обороны Украины на территории оккупированного Крыма стал недавний удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Также 10 ноября бойцы Главного управления разведки Минобороны провели операцию с использованием надводных дронов в Крыму. Российский десантный корабль проекта 1176 года "Акула" и судно проекта 11770 года "Серна" пошли на дно.