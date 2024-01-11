США сделали важный шаг в легализации биктойна: что это значит для криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткойн. Этот шаг стал знаковым событием для сектора цифровых активов стоимостью примерно 1,7 триллиона долларов.

SEC разрешила фондам-тяжеловесам отрасли BlackRock, Invesco и Fidelity более мелким конкурентам, включая Valkyrie, начать торги.

Одобрение SEC последовало после противодействия, которое длилось более десяти лет, с тех пор как в 2013 году появился биткойн. Неожиданная заявка BlackRock в июне прошлого года спровоцировала стремительный рост криптовалюты на фоне спекуляций о том, что регуляторы США наконец-то одобрят эту структуру.

"Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю некоторыми спотовыми акциями Bitcoin ETP, мы не одобряли и не одобряли биткойн, - сказ в своем заявлении председатель SEC Гэри Генслер . Инвесторы должны сохранять осторожность в отношении множества рисков, связанных с биткойнами и продуктами, стоимость которых привязана к криптовалюте".

После решения комиссии биткойн на короткое время поднялся на 47 тысяч долларов, но в целом изменения были незначительными. Криптовалюта упала на 64% в 2022 году, но затем выросла более чем вдвое в 2023 году, во многом из-за спекуляций о том, что SEC в конечном итоге одобрит ETF.

Розничные, институциональные инвесторы

Решение SEC означает, что теперь продукты позволяют инвесторам получить доступ к биткойну на традиционных брокерских счетах, а не через крипто-стартапы, которые оказались под пристальным вниманием правительства после серии скандалов и банкротств.

"Это одобрение означает, что как розничные, так и институциональные инвесторы теперь имеют возможность диверсифицировать свой портфель с помощью криптовалюты, не беспокоясь о сложных вопросах хранения, - сказал Кэмпбелл Харви, профессор финансов в Университете Дьюка. - ETF позволяет легко пополнить ваш портфель".

Сторонники криптовалют в течение многих лет утверждали, что так называемый спотовый фонд, который инвестирует непосредственно в биткойн, будет выгоден инвесторам и поможет приблизить отрасль к более строго регулируемому миру традиционных финансов. Это также предполагает своего рода веху зрелости для относительно зарождающейся отрасли, где стычки с регулирующими органами достигли апогея после того, как крах империи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида выявил риски, скрывающиеся в отрасли.

Рискованный актив

Отметим, биткойн - крайне нестабильный и рискованный актив. В течение дня его стоимость может изменяться более чем на 10%.

НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместителя главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".