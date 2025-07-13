Россияне нанесли удар из РСЗО по Сумской области: ранен мужчина и повреждены дома

Удары россиян по Сумах

Напомним, что вчера, днем 12 июля российские войска нанесли очередной авиационный удар по Сумской области.

В ОВА сообщили, что под обстрелом оказалась территория Сумской общины.

В результате удара погибли двое мирных жителей. Во время атаки повреждены и разрушены несколько частных домов.

16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.

А 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

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