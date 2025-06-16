РФ дважды с начала суток ударила по Сумам дронами: повреждены жилые дома

Российские оккупанты сегодня, 16 июня, два раза атаковали Сумы дронами. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Facebook .

"Этой ночью армия РФ совершила очередную атаку на областной центр, а после 13 часов - снова атаковала центр города беспилотниками", - написал он.

По словам Григорова, из-за ударов выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. В частности, повреждено админздание. Пострадавших в результате атак нет.

Он подчеркнул, что Россия продолжает нарушать нормы международного права, поскольку бьет по местам, где есть гражданские.

Глава ОВА призвал жителей Сумской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.