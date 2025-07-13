Росіяни завдали удару з РСЗВ по Сумщині: поранено чоловіка та пошкоджено будинки

На Сумщині тривають атаки на цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.
Російські війська знову атакували прикордонні Сумської області. Під вогонь потрапила Середино-Будська громада.
За попередніми даними, окупанти завдали реактивну систему залпового вогню.
Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний місцевий житель. Його стан наразі оцінюють медики. Крім того, пошкоджено житлові будинки.
На місці працюють рятувальні та комунальні служби, фіксують наслідки атаки.
Нагадаємо, що вчора, удень 12 липня російські війська завдали чергового авіаційного удару по Сумській області.
У ОВА повідомили, що під обстрілом опинилася територія Сумської громади.
Внаслідок удару загинули двоє мирних мешканців. Під час атаки пошкоджено та зруйновано кілька приватних будинків.
16 червня: окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.
А 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.
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