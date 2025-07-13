Росіяни завдали удару з РСЗВ по Сумщині: поранено чоловіка та пошкоджено будинки

Удари росіян по Сумах

Нагадаємо, що вчора, удень 12 липня російські війська завдали чергового авіаційного удару по Сумській області.

У ОВА повідомили, що під обстрілом опинилася територія Сумської громади.

Внаслідок удару загинули двоє мирних мешканців. Під час атаки пошкоджено та зруйновано кілька приватних будинків.

16 червня: окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.

А 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

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