Россияне нанесли удар из РСЗО по Сумской области: ранен мужчина и повреждены дома

На Сумщине продолжаются атаки на гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела из РСЗО пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram .

На месте работают спасательные и коммунальные службы, фиксируют последствия атаки.

В результате обстрела ранения получил 50-летний местный житель. Его состояние сейчас оценивают медики. Кроме того, повреждены жилые дома.

Российские войска снова атаковали пограничные Сумской области. Под огонь попала Середино-Будская община.

Удары россиян по Сумах

Напомним, что вчера, днем 12 июля российские войска нанесли очередной авиационный удар по Сумской области.

В ОВА сообщили, что под обстрелом оказалась территория Сумской общины.

В результате удара погибли двое мирных жителей. Во время атаки повреждены и разрушены несколько частных домов.

16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.

А 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

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