ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне нанесли удар из РСЗО по Сумской области: ранен мужчина и повреждены дома

Воскресенье 13 июля 2025 15:13
UA EN RU
Россияне нанесли удар из РСЗО по Сумской области: ранен мужчина и повреждены дома Фото: Россияне нанесли удар из РСЗО по Сумщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

На Сумщине продолжаются атаки на гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела из РСЗО пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.

Российские войска снова атаковали пограничные Сумской области. Под огонь попала Середино-Будская община.

По предварительным данным, оккупанты нанесли реактивную систему залпового огня.

В результате обстрела ранения получил 50-летний местный житель. Его состояние сейчас оценивают медики. Кроме того, повреждены жилые дома.

На месте работают спасательные и коммунальные службы, фиксируют последствия атаки.

Удары россиян по Сумах

Напомним, что вчера, днем 12 июля российские войска нанесли очередной авиационный удар по Сумской области.

В ОВА сообщили, что под обстрелом оказалась территория Сумской общины.

В результате удара погибли двое мирных жителей. Во время атаки повреждены и разрушены несколько частных домов.

16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.

А 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Сумская область
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей