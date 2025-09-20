Россияне нанесли удары по Чернигову: повреждена транспортная инфраструктура
Российские оккупанты вечером, 20 сентября, атаковали Чернигов дронами. Под ударом была транспортная инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.
По его словам, по состоянию на 17:15 в городе зафиксировано падение двух вражеских дронов.
"В результате падения БпЛА повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет", - уточнил он позже, добавив, что над городом до сих пор остаются дроны.
Согласно последнему сообщению Брижинского, в 18:02 зафиксировано очередное попадание по транспортной инфраструктуре. Пострадавших пока нет.
Где объявили тревогу
Отметим, что враг в течение дня, особенно ближе к вечеру, активно атакует Украину дронами. По состоянию на 18:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Чернигова
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Чернигов, применяя для атак дроны и ракеты разных типов.
Например, днем 4 сентября враг ударил по городу ракетами. По словам главы ОВА, ракета прилетела по территории предприятия, а также позже он устроил, что попадание ракеты были зафиксировано возле одного из блокпостов.
Кроме того, 11 сентября россияне тоже атаковали Чернигов. В тот день вражеский дрон попал по одному из местных предприятий, в результате чего возник пожар.