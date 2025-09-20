ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне нанесли удары по Чернигову: повреждена транспортная инфраструктура

Суббота 20 сентября 2025 18:17
UA EN RU
Россияне нанесли удары по Чернигову: повреждена транспортная инфраструктура Фото: пострадавших нет (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты вечером, 20 сентября, атаковали Чернигов дронами. Под ударом была транспортная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

По его словам, по состоянию на 17:15 в городе зафиксировано падение двух вражеских дронов.

"В результате падения БпЛА повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет", - уточнил он позже, добавив, что над городом до сих пор остаются дроны.

Согласно последнему сообщению Брижинского, в 18:02 зафиксировано очередное попадание по транспортной инфраструктуре. Пострадавших пока нет.

Где объявили тревогу

Отметим, что враг в течение дня, особенно ближе к вечеру, активно атакует Украину дронами. По состоянию на 18:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Россияне нанесли удары по Чернигову: повреждена транспортная инфраструктура

Обстрелы Чернигова

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Чернигов, применяя для атак дроны и ракеты разных типов.

Например, днем 4 сентября враг ударил по городу ракетами. По словам главы ОВА, ракета прилетела по территории предприятия, а также позже он устроил, что попадание ракеты были зафиксировано возле одного из блокпостов.

Кроме того, 11 сентября россияне тоже атаковали Чернигов. В тот день вражеский дрон попал по одному из местных предприятий, в результате чего возник пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война в Украине
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город