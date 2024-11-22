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Россияне нанесли шесть ударов по пригороду Краматорска: есть жертва и раненые

Краматорск, Пятница 22 ноября 2024 12:37
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Россияне нанесли шесть ударов по пригороду Краматорска: есть жертва и раненые Фото: россияне нанесли шесть ударов по пригороду Краматорска 22 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили шесть раз по пригороду Краматорска. Погиб один человек, есть раненые.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По данным главы ОВА, оккупанты обстреляли поселок Красноторка, расположенный в пригороде Краматорска, утром 22 ноября.

"1 человек погиб и 2 ранены в пригороде Краматорска. По предварительной информации, произошло 6 ударов", - рассказал он.

На месте работают все ответственные службы, точные последствия обстрела устанавливаются.

Обстрелы Краматорска

Российские войска постоянно атакуют населенные пункты Донецкой области. Оккупанты не оставлют цели выйти на границу Донецкой и Луганской областей.

В частности, захватчики регулярно обстреливают Краматорск. Например, российские войска атаковали Краматорск Донецкой области 6 октября. Под удар попала пожарная часть.

А в сентябре во время обстрела Краматорска пострадали пять человек.

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Краматорск Донецкая область Война в Украине
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