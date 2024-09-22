Россияне ударили по Краматорску, ранены пять человек
Российские войска вечером 22 сентября обстреляли Краматорск. В результате повреждены дома, автомобили, несколько человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
По его словам, в результате обстрела ранены пять человек.
"Город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых - 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии", - отметил он.
Кроме того, повреждены четыре дома и два автомобиля.
Напомним, сегодня россияне сбросили на Славянск авиабомбу весом 250 кг. Под ударом был частный сектор. Бомба попала в один из домов, из-под завалов спасатели деблокировали женщину. Также травмы получили две ее соседки.
Как уточнил начальник городской военной администрации Вадим Лях, были атакованы микрорайон Черевковка и Славкурорт.
Кроме того, сегодня под обстрел попала шахта в районе Покровска. В результате погибли две работницы. Из-за атаки возник пожар, на момент инцидента на шахте были более 370 человек, их вывели на поверхность.
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