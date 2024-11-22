Росіяни завдали шість ударів по передмістю Краматорська: є жертва та поранені

Фото: росіяни завдали шість ударів по передмістю Краматорська 22 листопада (Getty Images)

Російські війська вдарили шість разів по передмістю Краматорська. Загинула одна людина, є поранені.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За даними голови ОВА, окупанти обстріляли селище Красноторка вранці 22 листопада. "1 людина загинула і 2 поранено у передмісті Краматорська. За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів", - розповів він. На місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюються.

