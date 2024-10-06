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Оккупанты утром атаковали Краматорск: повреждена пожарная часть (фото)

Краматорск, Воскресенье 06 октября 2024 13:30
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Оккупанты утром атаковали Краматорск: повреждена пожарная часть (фото) Фото: в Краматорске оккупанты атаковали пожарную часть 6 октября (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Краматорск Донецкой области 6 октября. Под удар попала пожарная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня утром российские оккупанті нанесли удар по городу Краматорск", - говорится в сообщении.

Так, на этот раз под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части.

"Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража. К счастью, личный состав не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Обстрелы Краматорска

Российские войска изо дня в день обстреливают Донецкую область. Под удар часто попадает и Краматорск.

Например, буквально 5 октября российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. В городе начались проблемы с электричеством. Позже стало известно, что под обстрел попала промышленная зона и не только. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, 10 августа РФ обстреляла Краматорск Донецкой области. Один человек погиб, еще несколько были ранены. Тогда россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Россияне обстреляли из "Смерча" Краматорск и 11 августа. Тогда пострадали минимум 5 людей.

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