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Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые подробности

Киев, Четверг 31 июля 2025 00:13
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Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые подробности Фото: РФ массированно атакует Киев дронами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 31 июля массированно атакует Киев дронами. В городе взрывы, работает противовоздушная оборона, возникли пожары.

Больше о последствиях налета беспилотников на Киев - в материале РБК-Украина ниже.

Взрывы в Киеве прогремели после 23:00. Это произошло на фоне угрозы дронов.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений. Эту информацию подтверждают также Воздушные силы ВСУ. По данным военных, ударные дроны летят на Киев с юга, севера и востока.

Первые последствия атаки

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях вражеской атаки в Соломенском районе.

Сначала Ткаченко сообщил о двух локациях, где упали обломки вражеских дронов, но позже заявил о пяти таких локациях:

  • возник пожар в образовательном учреждении,
  • горят автомобили,
  • зафиксировано падение обломков на девятых этаж жилого дома.

По словам начальника КГВА, в Соломенском районе горит квартира на пятом этаже

Информация о пострадавших в Киеве пока не поступала.

Как сообщали Воздушные силы, россияне массированно атакуют Украину ударными дронами. Беспилотники были запущены с разных направлений, в частности с севера, востока и юга.

Напомним, что минувшей ночью оккупанты выпустили по Украине 78 дронов, но среди них были реактивные. Под ударом были Харьков и Покровск.

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Киев Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
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