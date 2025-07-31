Атака дронов на Киев: под ударом Соломенский район, горят квартиры, есть пострадавшие

Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке вражеских дронов. Под ударом был Соломенский район, возникли пожары, есть пострадавшие.

РБК-Украина собрало все, что известно об атаке дронов на столицу.

Главное:

Россияне атаковали Киев с разных направлений.

Больше всего повреждений в Соломенском районе.

Возникло несколько пожаров, горели квартиры.

Известно о 8 пострадавших, среди них - дети.

Взрывы в Киеве начали раздаваться с 23:00 30 июля, в городе работала противовоздушная оборона.

Воздушные силы ВСУ и местные власти сообщали, что город атакуют с разных направлений. Мониторинговые группы писали о десятках беспилотников в направлении Киева.

Больше всего пострадал Соломенский район, там:

Обломки дрона упали возле трехэтажного жилого дома. Произошло возгорание газовой трубы. Были заблокированы люди в гараже.

По другому адресу горела квартира на 6 этаже в семиэтажном жилом доме. Пожар локализовали. Медики госпитализировали одного пострадавшего.

Также произошло возгорание на первом этаже нежилого здания.

Еще по одному адресу зафиксировали падение обломков БпЛА на верхний этаж девятиэтажного жилого дома.

Во дворах домов, где упали обломки, горели авто.

Пожары зафиксированы еще на нескольких локациях нежилой застройки.

По данным ГСЧС, также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений

Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в Святошинском районе также зафиксировали последствия на нескольких локациях.

Фото: спасатели показали последствия удара по Киеву (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Пострадавшие

По словам Ткаченко, по состоянию на 2:50 в Киеве количество пострадавших возросло до восьми человек. Среди раненых есть двое детей.

Однако, по данным спасателей, предварительно известно о четырех пострадавших в столице.